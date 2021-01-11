Наземный пешеходный переход в центре Челябинска оставят

Напомним, переход на улице Цвиллинга организовали на время проведения ремонтных работ в подземке

Наземный пешеходный переход к трамвайной остановке в центре Челябинска, который обустроили на время ремонта лестницы подземного перехода, оставят. Такое решение глава Челябинска Наталья Котова согласовала с ответственными чиновниками сегодня, 11 января, во время аппаратного совещания.

Наталья Котова уточнила, созданы ли в отремонтированном переходе необходимые условия для маломобильных граждан, и получила отрицательный ответ.

«Он очень узкий, поэтому с тем, чтобы им пользовались маломобильные граждане, будут определенные проблемы. Отдельная полоса для них создана, но подъемник пока не смонтирован. Но с учетом того, что он очень узкий, это будет проблематично и будет вызывать вопросы»,— сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Тогда глава Челябинска подняла вопрос о том, возможно ли оставить переход на постоянной основе. В этом случае ответ был положительным.

«Такая возможность есть, с небольшими совершенствованиями мы можем его оставить на постоянной основе»,— сказал заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Наталья Котова поручила основательно проработать этот вопрос и создать максимально хорошие условия для маломобильных граждан.

Напомним, наземный пешеходный переход на улице Цвиллинга организовали на время ремонта подземного пешеходного перехода с выходом на трамвайную остановку. Сегодня утром ремонт подземки был завершен.