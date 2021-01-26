Наземный переход на площади Революции будет ликвидирован?

Такую позицию озвучил на днях глава ГИБДД города Алексей Горшков





Наземный переход на улице Цвиллинга, соединяющий площадь Революции, трамвайную остановку и магазин «Ритм», появился осенью 2020 года, на время ремонта подземного перехода. Горожане стали переходить дорогу по зебре и оценили, что это намного удобнее и быстрее, чем спускаться под землю, тем более что спуск по скользким ступеням представлял собой малоприятное и травмоопасное мероприятие.



Глава города Наталья Котова на январском совещании в мэрии распорядилась сохранить наземный переход и после окончания ремонтных работ под землей. В свое время о намерении городской власти сохранить возможность пересекать улицу Цвиллинга по пешеходному переходу говорил тогдашний заместитель главы города по благоустройству Александр Егоров.









Перед зеброй для автомобилистов сделан лежачий полицейский.





Несогласие с таким решением на днях публично высказал начальник ГИБДД города Алексей Горшков: его ведомство выдало администрации Челябинска представление с требованием убрать разметку. По мнению руководителя городской ГИБДД, нет никаких сомнений в том, что по окончании ремонтных работ зебра на проезжей части должна быть ликвидирована:

«Наземный переход там не нужен. Сами подумайте, если построен подземный, то зачем нужен еще один, по земле? Наземный переход уже мешает дорожному движению, спросите водителей. В этом месте на Цвиллинга движение уже затруднено. При наличии подземного перехода наземные просто аварийноопасны! Чем меньше соприкасается водитель и пешеход, тем лучше для всех. Не зря же в свое время строили подземные переходы», — заявил Первому областному информагентству Алексей Горшков.

Блогер Илья Варламов весьма резко раскритиковал позицию городского ГИБДД. Варламов пояснил, что подземные переходы не имеют ничего общего с безопасностью, потому что горожанам проще не спускаться в переход, а перебежать через дорогу, пусть и в неположенном месте.

«Чтобы вы понимали, чтобы перейти улицу Цвиллинга, где сейчас расположен временный переход, человек должен сделать круг от 700 метров до 2,4 км! Причем для движения по „короткому“ маршруту нужно двигаться половину пути еще и на подъем», — подчеркнул блогер.





Горожане уже привыкли пересекать улицу по зебре.





Специалисты в области урбанистики, с которыми мы побеседовали, поддержали позицию Ильи Варламова:



«Пешеходная связность — безусловно, важнейший элемент комфортной городской среды. И во всем мире делается все возможное, чтобы автолюбители, при всем уважении к ним, объезжали центр города. Кроме водителей в городе еще есть и пешеходы, комфортное передвижение которых важно для города никак не меньше, особенно в центре города. Подземные переходы — это вчерашний день»,— подчеркнули наши собеседники.

Мы попытались выяснить официальную позицию городских властей и дозвонились до приемной исполняющей обязанности заместителя главы города по городской среде Натальи Рыльской. Через секретаря вице-мэр передала Первому областному информационному агентству, что для получения комментария нужно сделать официальный запрос через пресс-службу и в течение семи дней ждать ответа.

Позицию главы города Натальи Котовой озвучил начальник управления по информационной политике Владимир Сафонов:

«Глава города поручила своим подчиненным проработать вопрос и сохранить наземный переход по улице Цвиллинга. Переход будет усовершенствован под текущую схему движения и сохранен»,— подчеркнул Сафонов.