Нацпроекты улучшают жизнь в Челябинской области, считает большинство южноуральцев

При этом более 60 процентов опрошенных хотели бы знать о них больше

Большинство жителей Челябинской области (72,3%) уверены, что национальные проекты способствуют улучшению жизни в их населенных пунктах. Это следует из свежей статистики, полученной после опроса населения социологами Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области.





Информированность и источники информации

Социологи Центра общественного мониторинга (ЦОМ) собирают оценки населения относительно реализации национальных проектов уже не первый год. В 2024 году наблюдается рост информированности опрошенных: 59,9% респондентов слышали о нацпроектах, что на 2,1% больше по сравнению с предыдущими годами. Соответственно, доля тех, кто не слышал о нацпроектах, снизилась до 38,1% (−2,8%).

В группе неинформированных преобладают мужчины, южноуральцы с неоконченным средним образованием и безработные. Среди тех, кто слышал о нацпроектах, больше людей с высшим образованием и работников бюджетной сферы.

Источники информации о национальных проектах

Основные источники информации о нацпроектах для жителей Челябинской области:

Телевидение: преимущественно пожилые люди.

Группы «ВКонтакте», новостные сайты и каналы в Telegram: эти источники набирают популярность, особенно телеграм-каналы, которые показали прирост аудитории на 7,1% за год.

Менее популярные источники: радио, газеты/журналы, поисковики, общение с родственниками и друзьями, уличная реклама, видео на YouTube и другие социальные сети.







Распределение ответов на вопрос «Где Вы встречали информацию о реализации национальных проектов в Челябинской области в 2024 году?»

Телевидение: чаще представлены южноуральцы старше 65 лет и пенсионеры.

Группы «ВКонтакте»: больше жителей малых городов, женщин от 18 до 49 лет, южноуральцев со средними доходами, работников бюджетной сферы, студентов и женщин в декрете.

Новостные сайты: чаще жители Челябинска, женщины от 18 до 49 лет, опрошенные с высокими доходами и высшим образованием, работники бюджетной сферы и женщины в декрете.

Каналы в Telegram: чаще жители Челябинска, южноуральцы от 18 до 34 лет, с высокими доходами, студенты.

Информационный голод

66% жителей региона считают, что у них недостаточно информации о реализации нацпроектов. Обратного мнения придерживается 29,7% опрошенных.

Эффективность и важность нацпроектов

72,3% респондентов отмечают, что нацпроекты делают жизнь лучше, тогда как скептиков существенно меньше — 16,6%.

Наиболее важными для своих населенных пунктов южноуральцы считают следующие нацпроекты:

«Здравоохранение»: уровень востребованности снизился на 10,7% за два года.

«Жилье и городская среда», «Образование», «Экология»: средний уровень востребованности.

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»: 28,2% респондентов.



«Культура»: 19,6% респондентов.

Менее приоритетными считаются проекты в области туризма, цифровой экономики и другие.

Распределение ответов на вопрос «Какие национальные проекты Вы считаете приоритетными для Вашего населенного пункта?»

«Здравоохранение»: больше женщин от 35 до 64 лет и пенсионеров.



«Жилье и городская среда»: больше слышавших и желающих получать информацию о данном нацпроекте.

«Образование»: больше женщин от 18 до 49 лет, работников бюджетной сферы, студентов и женщин в декрете.

Исследование проводилось с 23 сентября по 1 октября 2024 года в 17 населенных пунктах Челябинской области. Всего было опрошено 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет. Использовалась методика CAPI (исследование на планшетных компьютерах), что позволяет получить данные с величиной статистической погрешности 2,5% при доверительной вероятности 95%.