Нацпарк «Зюраткуль» выиграл рекордный грант президента на спасение лосей

На его средства создадут модельную площадку, где экологический туризм и защита животных перестанут конфликтовать

Национальный парк «Зюраткуль» стал обладателем рекордной для Челябинской области президентской поддержки — более 7,5 миллиона рублей будет направлено на перезагрузку единственного на Урале реабилитационного центра для лосей «Дом лося „Сохатка“», сообщает пресс-служба НП «Зюраткуль».

На кордоне «У трех вершин», где с 2010 года спасают попавших в беду сохатых, назрела необходимость перемен. За 15 лет почти сорок лосей — после аварий, нападений хищников и ставших сиротами — прошли здесь путь от критического состояния до возвращения в дикую природу. Но популярность центра сыграла с ним злую шутку.

«Сохатка» давно стала точкой притяжения для туристов. Только вот гости, движимые искренним желанием покормить или погладить лесного великана, сами того не ведая, приносят животным вред. Хлеб, цитрусовые и прочие «человеческие» лакомства для лосей — яд. А попытки сделать селфи вплотную оборачиваются для зверей сильнейшим стрессом.

Переместить вольеры в другое место невозможно: десятилетиями лоси привыкли возвращаться зимой именно сюда. Инфраструктура тоже не переезжает. Перед парком встал жесткий выбор: закрыть доступ людям или менять саму философию пространства.

«Закрыть вход — не решение. Интерес к лосям никуда не денется, он просто уйдет в дикое, неуправляемое русло. Мы выбрали другой путь — превратить „Сохатку“ в модельную площадку, где экологический туризм и защита животных наконец перестанут конфликтовать», — рассказывает директор национального парка «Зюраткуль» Александр Решетов.

Грант Президентского фонда природы позволит сделать то, что откладывалось годами. В планах — полная реконструкция вольеров с созданием безопасных смотровых маршрутов, появление просветительских зон и понятной навигации. А главное — внедрение стандартов ответственного наблюдения, которые станут примером для всей страны.

Центров, подобных «Сохатке», в России — единицы. Эксперты насчитывают не более десяти на всю страну. «Зюраткуль» остается единственной особо охраняемой природной территорией на Урале, где спасение лосей поставлено на системную основу.

Проект объединил десятки партнеров: Главное управление туризма Челябинской области, министерство экологии региона, компанию «Ромкор», костромской заказник «Сумароковский», команду «Большой Уральской тропы» и главу Саткинского округа Александра Глазкова.

Кстати, это не первый опыт «Зюраткуля» в Президентском фонде природы. Прямо сейчас на территории парка работает сеть из сорока фотоловушек: проект «Таежный глаз Зюраткуля» помогает ученым следить за обитателями леса и учит людей бережно относиться к дикой природе.