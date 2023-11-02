Нацпарк «Зюраткуль» устроил день открытых дверей в канун своего 30‑летия

В программе — экскурсия и знакомство с замдиректора «по бобриным вопросам»

В пятницу, 3 ноября, нацпарку «Зюраткуль» исполняется 30 лет. В канун юбилея вход для посетителей сделали свободным и придумали праздничную экскурсию с посещением «Звездной комнаты» и фотосессией с бобром. Подробности сообщили в пресс-службе нацпарка.

В ходе часовой экскурсии по музею гостям расскажут, как был образован парк, проведут по «Звездной комнате», где изображен метеорный поток Персеиды. Также можно будет сфотографироваться с бобром Константином, которого в этом году назначили замдиректора «по бобриным вопросам». Для детей пройдет игровая викторина с памятными подарками.

Завтра в визит-центре нацпарка в Сатке благодарственными письмами федерального, регионального и местного уровня отметят работников «Зюраткуля», ветеранов и волонтеров.

Все это время в Центре культурных инициатив в Сатке работает выставка, посвященная нацпарку. Зрителям представлены чучела диких животных, туристические маршруты и старые фотографии «Зюраткуля».