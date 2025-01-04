Нацпарк «Зигальга» в Челябинской области посетило более 12 тысяч туристов

Самый популярный маршрут — до вершины Поперечной

Национальный парк «Зигальга» (находится под управлением НП «Таганай») посетило в 2024 году более 12,6 тысячи туристов. Это почти на 1000 человек больше, чем в 2023-м году. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

Туристический трафик в прошлом году вырос, несмотря на летние затяжные дожди и зимние заносы на дорогах в начале прошлого года.

«По тропам национального парка, кроме жителей Челябинской области, прошли гости из Свердловской, Курганской, Омской, Ульяновской и Тюменской областей, Татарстана, Башкортостана и Удмуртии, Москвы и Санкт-Петербурга», — уточнили в нацпарке.

Самым популярным стал маршрут до вершины Поперечной, его выбрали почти 80% посетителей, примерно равное количество туристов покорили горы Антенная, Круглая и Евлакта.

На территории «Зигальги» в этом году работали и научные экспедиции. Участники одной из них — сотрудники национального парка и представители Челябинского государственного университета. Они изучали пострадавшие от пожара участки.

О своей работе и важности национального парка для сохранения природы сотрудники «Зигальги» рассказывают и местным жителям. Так, в Кордонном работает первый в районе и единственный в области экоцентр. Здесь проходят занятия для школьников. А к пятилетию национального парка юные жители Южного Урала участвовали в онлайн-акции «Заповедная Зигальга», открывая для себя его природу.