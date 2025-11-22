Нацпарк «Таганай» закрыли для туристов из-за ледяного дождя

Ограничение будет действовать до конца дня 23 ноября

Прошедший в Челябинской области сегодня, 22 ноября, ледяной дождь превратил смотровые площадки и экотропы национального парка «Таганай» в каток. Во избежание неприятных последствий обе экотропы закрыли для туристов до конца дня воскресенья, 23 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

«Если обстановка изменится, мы снимем запрет и обязательно об этом оповестим»,— добавили в нацпарке.

Осадки сегодня прошли при отрицательной температуре, что стало причиной гололеда. В Челябинске дороги, тротуары и общественные пространства оперативно обработали. Трассы в Челябинской области также в проезжем состоянии. Но без острой необходимости лучше не выезжать.