Нацпарк «Таганай» призывает южноуральцев отказаться от воздушных шаров на праздниках

Красивая традиция становится проблемой для экологии

Сотрудники национального парка «Таганай» призывают жителей Челябинской области отказаться от использования воздушных шаров во время праздников. Специалисты рассказали, чем опасная красивая традиция.

Одной из проблем является то, что приземлившись на землю шар превращается в мусор и угрозу для животных, которые могут его проглотить. Мягкий материал закупоривает пищеварительную систему. Также шары из латекса остаются в земле на несколько месяцев и даже на годы, выделяя вредные красители и добавки.

Кроме того, в России нет предприятий, которые перерабатывают использованные воздушные шары. Сотрудники нацпарка предлагают использовать вместо шаров, многоразовые гирлянды, флажки, китайские колокольчики или оригами.