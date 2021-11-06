Нацпарк «Таганай» приглашает южноуральцев подкормить птиц

В этом году акция пройдет на трех маршрутах

12 ноября в национальном парке «Таганай» стартует акция «Подкормите птиц». Как сообщили в пресс-службе нацпарка, принять участие в акции могут все желающие.

В этом году «птичьих» маршрутов будет три. Первый — до подвесной переправы на Верхней тропе протяженностью восемь километров, второй — до обзорной площадки «Тещин язык», третий — вдоль новой кольцевой тропы на Семибратке. Протяженность второго и третьего маршрутов — 6 и 4,5 километра соответственно.

«12 ноября на маршруты в национальном парке выйдет первая группа добровольцев. Им предстоит развесить кормушки вдоль троп и засыпать туда семечки. Такая процедура будет проводиться ежедневно»,— рассказали в пресс-службе «Таганая».

По данным представителей нацпарка, зима является серьезным испытанием примерно для 60 видов птиц, которые остаются зимовать на «Таганае», и в это время для них особенно важна дополнительная подкормка. Поэтому принять участие в акции приглашают не только волонтеров, но и семьи, школьные классы и всех тех, кому небезразлична судьба птиц.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо подать заявку на электронную почту ziteva@taganay.org, указав в ней количество участников, время и дату. В назначенный час необходимо будет приехать в визит-центр Центральной усадьбы, получить набор для пополнения кормушек и отправиться на один из выбранных маршрутов.

В прошлом году участие в акции приняли более 300 человек.