В национальном парке «Таганай» стартовал сбор архивных фотографий, которые украсят создаваемую экспозицию для визит-центров. Первой темой станет история туризма, сообщает пресс-служба нацпарка «Таганай».
История туризма на Таганае началась в конце 19 века. В начале 20 века первые туристы появились на Белом ключе у подножия Двуглавой сопки. В СССР по Таганаю проходила часть Всероссийского туристического маршрута № 55 «По Южному Уралу».
«Мы предлагаем туристам разных поколений поделиться с нами архивными фото из походов по таганайским тропам. Интересны будут как пейзажные снимки, так и фотографии самих участников путешествий, походных эпизодов, стоянок, приютов и других подробностей. Здорово, если при этом вы поделитесь своими воспоминаниями или расскажете об истории той или иной фотографии», — отметила директор национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова.
Все собранные материалы станут экспонатами выставки, которую развернут в визит-центрах национального парка. В планах также организовать выездные экспозиции.
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