Нацпарк «Таганай» может получить Международную премию «Малая энергетика — большие достижения»

В голосовании участвует проект по оснащению приютов солнечными батареями.

Национальный парк «Таганай» участвует в VIII Международной премии «Малая энергетика — большие достижения». На участие в номинации «Лучший проект в области альтернативной энергетики» от нацпарка подали проект по оснащению солнечными батареями приютов на его территории.

«В шорт-лист премии включён проект оснащения приютов национального парка солнечными батареями мощностью от 150 до 250 ватт. Сегодня их 46. Это позволяет не только освещать гостевые дома, но и обеспечивать работу раций и отопительного насоса, а также подзарядку аккумуляторов, в том числе для гаджетов туристов», — прокомментировали ситуацию в нацпарке «Таганай».

Выбирать лучшие проекты будут не только эксперты, но и все желающие. Для этого проводится онлайн-голосование. Поучаствовать в нем можно по ссылке.