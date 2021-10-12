Национальный парк «Зюраткуль» презентовал интерактивную книгу

Дополнением стала печатная книга, оснащенная QR-кодами

В национальном парке «Зюраткуль» презентовали новую книгу «Место силы. Легенды Зюраткуля». Федеральная экологическая программа направлена на популяризацию экологической культуры и развитие доступного экотуризма в Челябинской области. Теперь туристы, находясь при этом в любой точке страны, смогут насладиться видами природы и выбрать маршрут путешествия, рассказали в пресс-службе нацпарка.

В интерактивный каталог о Зюраткуле вошел онлайн-тур, который отсняли с помощью камер 360 градусов, а также оснастили аутентичными аудиоэффектами, цифровыми картами. Все это позволяет погрузиться в атмосферу национального парка и увидеть удаленные уголки Уральских гор. Кроме того, приложение поможет путешественникам выбрать направление.

Отдельные разделы книги посвящены легендам, тайнам и загадкам «Зюраткуля», историям об обитателях заповедной зоны и описанию маршрутов. Все это сопровождается «оживающими» рисунками, панорамными фотографиями и интересными фактами.

«Уверен, что интерактивный каталог будет способствовать развитию экотуризма и популяризации уникальных природных территорий не только у южноуральцев, но также у жителей всей нашей страны», — подчеркнул директор национального парка «Зюраткуль» Александр Брюханов.

Дополнением онлайн-каталога «Место силы. Легенды Зюраткуля» стала печатная книга, которую оснастили QR-кодами, ведущими в разделы интерактивной версии. Читатель может отправиться в виртуальное путешествие.