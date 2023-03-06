Национальный парк «Таганай» отметил 32‑й день рождения

В 2022 году нацпарк посетили более 233 тысяч туристов

Накануне, 5 марта, национальный парк «Таганай» отметил 32-й день рождения. Как отметила директор нацпарка Эльвина Новоселова, 32 года — это возраст зрелости, но молодой задор у коллектива нацпарка еще не угас и впереди много работы.

«За это время у нас сформировался свой стиль, мы используем в своей работе самые современные цифровые технологии. Но предела совершенству нет, мы знаем, над чем нам нужно поработать, и готовы этим заниматься»,— цитирует Эльвину Новоселову пресс-служба нацпарка.

Сегодня «Таганай» — это восемь туристических маршрутов, рассчитанных на новичков и продвинутых туристов, продуманная инфраструктура, неповторимые ландшафты и даже редкие растения и животные. Национальный парк является туристическим флагманом всего Южного Урала, и ежегодно количество туристов, которые приезжают со всей России и даже из-за рубежа, растет. Например, в 2022 году на Таганае побывали 233 тысячи 290 туристов. И, по словам Эльвины Новоселовой, туристопоток продолжит расти.

Национальный парк был образован в 1991 году около Златоуста на границе Европы и Азии. Площадь парка составляет 568 квадратных километров. Его территория включает в себя Таганайский горный массив, горные тундры, луга, реликтовые леса и подгольцовые редколесья.