Национальный чемпиона «Абилимпикс» стартовал в Челябинске

Соревнования проходят в режиме онлайн.

В Челябинской области сегодня, 23 ноября, дан старт VI Национальному чемпионату «Абилимпикс». Впервые он проходит в режиме онлайн. Участие в чемпионате принимают 39 победителей регионального чемпионата «Абилимпикс — Южный Урал 2020».



Сам «Абилимпикс», как рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства региона, проводится одновременно на девяти площадках образовательных организаций. Нововведением этого года стал формат проведения. Часть компетенций пройдет в очно-дистанционном режиме с использованием онлайн-трансляции. При этом будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологических требования.

«Победители Национального чемпионата будут рекомендованы для включения в состав национальной сборной для участия в X Международном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья „Абилимпикс“, который состоится в Москве в 2021 году»,— добавили в пресс-службе правительства.

Отметим, VI региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс — Южный Урал 2020» прошел в Челябинске в октябре. Соревнования проходили на базе десяти образовательных учреждений в 42 категориях. В мероприятии участвовало более 400 человек. По итогам соревнований вручили 42 комплекта наград.