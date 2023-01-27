Национальные парки Челябинской области обновили рекорд посещаемости

Число туристов за год выросло почти на 40 тысяч

В минувшем году в национальных парках Челябинской области побывали 368 366 туристов. Это очередной рекорд, который южноуральские нацпарки обновляют каждый год, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в областном Центре проектного развития территорий и туризма сегодня, 27 января.

Самым притягательным для туристов остается парк «Таганай». За год там побывал 233 291 человек, это более чем на 33 тысячи больше, чем в предыдущем году.

«„Таганаю“ удалось сохранить рост турпотока несмотря на ремонт дороги к одной из наиболее популярных локаций — Черной скале», — отметили в Центре проектного развития.

Следом идет «Зюраткуль» — его посетили 121 662 человека. Это на две тысячи больше, чем годом ранее.

В национальном парке «Зигальга» побывали 13 413 человек. В 2022 году было около 10 тысяч гостей.

Таким образом, посещаемость южноуральских нацпарков в сумме выросла на 38 с лишним тысяч человек.

Ранее ИА «Первое областное» писало о собирательном портрете туриста, который составили в нацпарке «Зигальга».