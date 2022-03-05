Национальному парку «Таганай» исполнился 31 год

Особо охраняемая территория была образована в 1991 году

Сегодня, 5 марта, национальному парку «Таганай» исполняется 31 год. В пресс-службе нацпарка рассказали, сколько всего сделано за эти годы и что стало главным подарком ко дню образования первой особо охраняемой природной территории в Челябинской области.

«Сегодня в национальном парке 65 километров маркированных троп с понятной навигацией в виде указателей и аншлагов, 6 туристических приютов и 3 стоянки для долговременного размещения. В 2021 году открылся новый эколого-туристический комплекс в урочище Семибратка, в двух приютах появились визит-центры, была усовершенствована другая инфраструктура. Перемены стали возможны благодаря нацпроекту „Экология“, участником которого „Таганай“ стал в числе еще семи особо охраняемых природных территорий»,— рассказали представители «Таганая».

Кроме того, минувшей осенью в нацпарке презентовали новый маршрут к Большой Каменной реке, который стал совместным проектом «Таганая», Агентства международного сотрудничества Челябинской области и компании Wellcamp при поддержке Ростуризма. В этом году запланировано совершенствование навигации и строительство визит-центра в приюте «Гремучий ключ».

«Одним из главных подарков к очередному дню рождения „Таганая“ стало начало капитального ремонта дороги к эколого-туристическому комплексу „Черная скала“. Уже к осени 2022 года путь к одному из самых популярных у гостей парка мест станет безопаснее. Добраться туда можно будет и на велосипеде по новой велодорожке», — добавили в пресс-службе «Таганая».

Директор национального парка Эльвина Новоселова поблагодарила всех сотрудников за профессионализм и отметила, что именно благодаря им для потомков сохраняются такие уникальные природные комплексы, как «Таганай».