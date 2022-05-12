Наталья Лугачева: «Санкционное давление только сплотило россиян»

Министр экономического развития Челябинской области — о росте финансовых показателей региона

Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева отмечает, что, несмотря на санкционное давление Запада, регион продолжает развиваться. Это доказывается самыми разными показателями — от ввода жилья до оборота розницы.



«Отгремели залпы победных салютов, но в душе осталось ощущение особенности этого Дня Победы — настолько душевными и теплыми получились в этом году праздничные мероприятия в регионе. Мы живем в эпоху больших перемен: и политических, и экономических, и социальных. Внешнее санкционное давление только сплотило россиян, заставило мобилизовать внутренние резервы предприятий. Это подтверждают данные за первый квартал текущего года: растет промышленность — индекс промышленного производства составил 103,6 процента, ввод жилья — на 120 процентов больше аналогичного периода прошлого года, оборот розничной торговли сохраняет стабильность и составляет 107,7 процента к 1 кварталу 2021 года в сопоставимых ценах, зафиксирован рост среднемесячной начисленной заработной платы на 11,2 процента за январь — февраль текущего года. И конечно, положительные тенденции в экономике благоприятно влияют на рынок труда. Так, на данный момент в Челябинской области зафиксирован беспрецедентно низкий уровень безработицы — 0,95 процента».