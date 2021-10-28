Наталья Лугачева: «Перепись населения — это мероприятие общенационального значения»

Министр экономического развития Челябинской области призвала южноуральцев принять участие во всероссийской кампании

Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева обратилась к жителям региона с просьбой принять участие в переписи населения. По мнению руководителя ведомства, перепись — это мероприятие общенационального значения. Его итоги окажут большое влияние на развитие страны и благополучие каждого гражданина, прокомментировала Наталья Лугачева.

Итоги переписи служат основой для корректировки и разработки новых долгосрочных программ развития всех направлений государственной политики.

«Вот почему очень важно, чтобы всех нас учли в этом исследовании. Главное нововведение переписи — возможность прохождения через портал „Госуслуги“ — позволяет быстро и легко переписать себя и своих близких. Но самое главное — это безопасно с точки зрения эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, так как минимизирует социальные контакты»,

— прокомментировала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.





Она рекомендовала проходить перепись сразу на всех членов вашего домохозяйства.