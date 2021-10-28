Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева обратилась к жителям региона с просьбой принять участие в переписи населения. По мнению руководителя ведомства, перепись — это мероприятие общенационального значения. Его итоги окажут большое влияние на развитие страны и благополучие каждого гражданина, прокомментировала Наталья Лугачева.
Итоги переписи служат основой для корректировки и разработки новых долгосрочных программ развития всех направлений государственной политики.«Вот почему очень важно, чтобы всех нас учли в этом исследовании. Главное нововведение переписи — возможность прохождения через портал „Госуслуги“ — позволяет быстро и легко переписать себя и своих близких. Но самое главное — это безопасно с точки зрения эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, так как минимизирует социальные контакты», — прокомментировала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.
Она рекомендовала проходить перепись сразу на всех членов вашего домохозяйства.