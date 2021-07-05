Наталья Котова поручила проверить повторно все люки в Челябинске

Речь об этом уже шла на аппаратном совещании чуть больше месяца назад

Глава Челябинска Наталья Котова поручила обращать внимание на открытые люки и сразу же их закрывать во избежание травм. Соответствующее задание мэр дала своим подчиненным сегодня, 5 июля, на аппаратном совещании.

«По открытым люкам: просьба предупредить все организации, которые занимаются содержанием, однозначно обращать внимание и сразу максимально закрывать. Вы видите, что у нас есть жители, которые открывают эти люки специально, точно так же, как они остановки разбивают, бросают мусор, есть такие жители. Детей сейчас много на улице, во избежание неприятностей и несчастных случаев просьба держать на контроле»,— поручила мэр.

Отметим, аналогичное поручение Наталья Котова давала на аппаратном совещании еще в конце мая, однако уже после этого в Челябинске произошло несколько случаев, когда и дети, и взрослые, и даже животные проваливались в открытые колодцы. Так, 25 мая в колодец в сквере ЮУрГУ провалился трехлетний мальчик. Крышка была на месте, но не закреплена. 28 мая в открытый колодец провалилась собака. В начале июня в открытый люк упал мужчина при посадке в троллейбус.