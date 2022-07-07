Наталья Котова проверила, как идет благоустройство Металлургического района Челябинска

Глава города посетила дворы и общественные пространства, которые обновят в 2022 году

«Многие объекты уже практически завершены. Хорошо, что благоустройство дошло и до отдаленных частей района. Наконец-то у жителей района появилось место, где они могут вечером собраться, погулять с детьми, заняться спортом. И не нужно для этого куда-то далеко идти или ехать»,

— отметила глава города Наталья Котова.

В Металлургическом районе Челябинска летом 2022 года завершается благоустройство сразу нескольких дворов и общественных пространств. Как идет работа по преображению, проконтролировала глава города Наталья Котова.Первой точкой объезда стал ДК строителей. В прошлом году у дворца культуры обновили наружное освещение, заасфальтировали парковки и положили тротуарную плитку. Сейчас на территории высадили деревья, построили навесы от солнца, а стены облицевали террасной доской. Подрядчик продолжает работу на объекте: скоро здесь появятся скамейки, урны, качели и велопарковки.Второй объект: двор дома на шоссе Металлургов, 25. Здесь построили новую детскую площадку а на тротуарах и парковках обновили асфальт. На газоны уже завезли чернозем и готовятся садить деревья с кустарниками. Всего в 2022 году в Металлургическом районе отремонтируют 12 дворовых территорий, на половине из них работы уже завершили.Между домами по ул. Трудовой, 23 на месте бывшей автостоянки появился большой уютный сквер. Здесь установили освещение, привели в порядок пешеходные дорожки, установили детскую и спортивную площадки. При этом на территории оставили несколько парковочных мест. Дальше в планах — обеспечить проезды к скверу. Сейчас в администрации готовят смету на проезды и тротуары.Добавим, что в 2022 году по программе инициативного бюджетирования районной администрации выделили 21,5 миллиона рублей на капитальный ремонт киноцентра «Импульс». В октябре 2019 года в нем открыли единственный в Металлургическом районе кинотеатр.