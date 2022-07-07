В Металлургическом районе Челябинска летом 2022 года завершается благоустройство сразу нескольких дворов и общественных пространств. Как идет работа по преображению, проконтролировала глава города Наталья Котова.
Первой точкой объезда стал ДК строителей. В прошлом году у дворца культуры обновили наружное освещение, заасфальтировали парковки и положили тротуарную плитку. Сейчас на территории высадили деревья, построили навесы от солнца, а стены облицевали террасной доской. Подрядчик продолжает работу на объекте: скоро здесь появятся скамейки, урны, качели и велопарковки.
Второй объект: двор дома на шоссе Металлургов, 25. Здесь построили новую детскую площадку а на тротуарах и парковках обновили асфальт. На газоны уже завезли чернозем и готовятся садить деревья с кустарниками. Всего в 2022 году в Металлургическом районе отремонтируют 12 дворовых территорий, на половине из них работы уже завершили.
Между домами по ул. Трудовой, 23 на месте бывшей автостоянки появился большой уютный сквер. Здесь установили освещение, привели в порядок пешеходные дорожки, установили детскую и спортивную площадки. При этом на территории оставили несколько парковочных мест. Дальше в планах — обеспечить проезды к скверу. Сейчас в администрации готовят смету на проезды и тротуары.
«Многие объекты уже практически завершены. Хорошо, что благоустройство дошло и до отдаленных частей района. Наконец-то у жителей района появилось место, где они могут вечером собраться, погулять с детьми, заняться спортом. И не нужно для этого куда-то далеко идти или ехать», — отметила глава города Наталья Котова.
Добавим, что в 2022 году по программе инициативного бюджетирования районной администрации выделили 21,5 миллиона рублей на капитальный ремонт киноцентра «Импульс». В октябре 2019 года в нем открыли единственный в Металлургическом районе кинотеатр.
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