Наталья Котова проведет традиционное аппаратное совещание

Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте 1obl.tv

В предстоящий понедельник, 8 ноября, в здании администрации Челябинска состоится традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений отчитаются мэру Наталье Котовой о том, как выполняются ее поручения.

На прошедшей неделе замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов доложил о том, что в Челябинске разрушилась плитка сразу на шести недавно отремонтированных трамвайных переездах. На этой неделе он наверняка доложит о том, выполнены ли ремонтные работы.

Замглавы Челябинска по строительству Владимир Шамне по традиции отчитается о ходе строительства детских садов и школ в разных районах Челябинска.

Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов на прошедшей неделе сообщил о том, что в Челябинске построят два новых сквера. Наверняка на предстоящем совещании он доложит о том, определили ли подрядчика для выполнения работ.

Кроме того ответственные чиновники отчитаются о сносе незаконных торговых объектов, произошедших за неделю коммунальных авариях и как горожане соблюдают масочный режим.

Посмотреть прямую трансляцию аппаратного совещания можно на сайте 1obl.tv и в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинскому времени. Не пропустите!