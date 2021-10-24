Наталья Котова проведет традиционное аппаратное совещание

Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте 1obl.tv

В предстоящий понедельник, 25 октября, в здании администрации Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений доложат мэру Наталье Котовой о том, как выполняются ее поручения.

На этой неделе в Челябинске выпал первый снег. Наверняка замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту расскажет о том, сколько единиц техники устраняли последствия непогоды.

В столице Южного Урала продолжаются проверки на соблюдение масочного режима. Ответственные чиновники, скорее всего, доложат о том, сколько человек получили штрафы в общественных местах и транспорте.

В Челябинске завершается сезон благоустройства. О его результатах расскажет заместитель Натальи Котовой по городскому хозяйству Александр Астахов.

Также чиновники расскажут о том, какие мероприятия прошли, а какие запланированы на неделю, каков процент готовности строящихся детских садов и школ, а также сколько незаконных торговых объектов демонтировано за неделю.

Посмотреть прямую трансляцию аппаратного совещания можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях Первого областного информационного агентства. Начало в 10:00 по челябинскому времени. Не пропустите!