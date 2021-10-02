Наталья Котова проинспектировала благоустройство Челябинска

Мэр города посетила несколько объектов

В Челябинске завершается сезон благоустройства. Общая готовность объектов, которые благоустраивали в этом году, составляет 80%. Накануне, 1 октября, глава Челябинска Наталья Котова посетила и оценила некоторые общественные пространства, сообщили в пресс-службе администрации города.

Первой точкой стал сквер около дома № 112-А по Комсомольскому проспекту. Как рассказал глава Курчатовского района Сергей Антипов, на 16,5 тысячах «квадратов» сохранили березовую рощу, установили уличные тренажеры, детский городок, обустроили тропинки на местах «народных троп».

«Мы совместили различные типы покрытий, чтобы всем было удобно — и мамам с колясками, и ребятишкам на самокатах, и спортсменам. Здесь есть и традиционный асфальт, и плитка различных форматов, и террасная доска, на детской и спортивной площадках — специальное безопасное покрытие»,— доложил Сергей Антипов.

Кроме того, на площадке есть и тихие уголки, где можно просто отдохнуть или почитать книгу. А в следующем году здесь будет проведено дополнительное озеленение.

Затем Наталья Котова осмотрела два футбольных поля, вокруг которого выстроили три здания, которые в будущем займут фитнес-залы, оздоровительный комплекс и пункты проката инвентаря. Зимой на футбольных полях зальют лед, и они превратятся в большой каток, который украсят большой елкой и тематической иллюминацией.

Второй год идет благоустройство сквера по улице Академика Королева. В прошлом году там сделали тропинки, провели освещение и высадили деревья и кустарники. В этом году сквер наполнили архитектурными формами, интересными объектами, а также начали строить сухой фонтан, работы которого находятся в завершающей стадии.

«Мы сейчас заканчиваем монтаж, все проверяем и консервируем на зиму. А уже весной фонтан будет радовать жителей. На днях установим детские игровые и спортивные элементы. Появятся и парковые музыкальные инструменты»,— доложил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Последней точкой посещения стал двор по улице III Интернационала, 58, который благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды». Все работы выполнены в едином, морском стиле, и играть там интересно как малышам, так и детям более старшего возраста благодаря разнообразным игровым объектам. Также во дворе посадили ель, которую украсят к новогодним праздникам.

«Это, пожалуй, один из самых лучших дворов, которые я видела в последнее время. Здесь очень активные жители, совет дома постоянно работает, управляющая компания тоже вкладывает средства и силы. Вот так, благодаря совместным усилиям, получился такой симпатичный и уютный двор»,— поделилась впечатлениями Наталья Котова.

Одним из объектов, который использовали в Челябинске при благоустройстве впервые, стала сфера-скалодром, которая сразу же стала популярной среди детей. Также на территории высадили кустарники и различные декоративные растения.