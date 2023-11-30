Наталья Котова предложила открывать ясли для полугодовалых малышей

В Челябинске 14,5 тысячи детей посещают младшие группы в детских садах

Глава Челябинска Наталья Котова поручила городскому комитету образования проработать вопрос об открытии групп в детских садах для малышей от 6 месяцев. Уже год в городе действуют ясли для детей младше одного года, но мэр считает, что у горожан нередко есть потребность в детских садах для более раннего возраста.

Своими размышлениями Наталья Котова поделилась в официальном телеграм-канале. По ее словам, еще пять лет назад в детские сады города принимали детей преимущественно от трех лет. Группы для детей с двух лет были, но только в некоторых микрорайонах, а еще реже можно было встретить сады для полуторалеток.

«В сентябре 2022 года в экспериментальном режиме мы открыли первую в Челябинске детсадовскую группу для детей младше одного года. Благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера в нашем городе активно строятся дошкольные учреждения. Снижение очередности позволило „омолодить“ сеть групп для детей раннего возраста», — поясняет глава.

Сейчас в Челябинске действуют 74 группы для детей от одного года до полутора лет и 614 групп для детей от полутора до трех лет. В них воспитываются 14,5 тысячи детей.