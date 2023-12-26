Наталья Котова поздравит с Новым годом малышку, мама которой на передовой

В Челябинске организовали «Елку желаний» для детей участников СВО

В канун Нового года в Челябинске проходит традиционная всероссийская «Елка желаний». В этом году чиновники исполняют мечты детей участников СВО, сообщает пресс-служба администрации города.

«В этом году у челябинской акции есть отличительная особенность — в шарах новогодние желания детей, чьи родители находятся на специальной военной операции, защищают нашу страну или, к сожалению, отдали жизни за свою Родину», — говорит глава города Наталья Котова.

Сама мэр сняла с елки шар с желанием четырехлетней малышки Амины, которая попросила к празднику кукольный дом. Мама девочки сейчас находится на передовой. А председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт поздравит шестиклассника Николая, который ждет от Деда Мороза игровой руль и наушники.

Все подарки будут вручены детям до Нового года.