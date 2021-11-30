Сегодня, 30 ноября, Глава города Челябинска Наталья Котова лично поздравила поздравила ученика Лицея № 31 Бориса Иванчикова с победой на Международной олимпиаде по экономике, сообщает пресс-служба администрации города Челябинска.
Борис Иванчиков, учащийся 11 класса Лицея № 31, стал первым челябинским школьником, отобранным для участия в мировом турнире по экономике и одержавшим в нем победу. Борис стал серебряным призером Международной школьной олимпиады по экономике 2021 года. По итогам этого состязания он был приглашен в сборную России для участия в ежегодном экономическом форуме World Economics Cup. В котором российская команда заняла четвертое место. Борис Иванчиков завоевал золотую медаль в личном зачете.
«Хочу отметить большую работу, которую делает преподавательский состав учебного заведения. Ваши ученики регулярно показывают высокие результаты в различных дисциплинах на городских и российских состязаниях. Я понимаю какой это тяжелый, ответственный и серьезный труд — подготовить ребенка к олимпиаде. Я 7 лет работала педагогом и понимаю, как много нужно заниматься дополнительно, но самое главное, что хочется отметить — в лицее создаются все условия для всестороннего развития детей», — отметила Глава города Наталья Котова.
Также, на награждении присутствовали Председатель городской Думы Андрей Шмидт, Председатель комитета по делам образования города Челябинска Светлана Портье, а также — ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков.
«Вообще подобные события в нашем Лицее происходят довольно часто. Но такая победа — первая, на это мероприятие очень сложный конкурсный отбор. Имя Бори уже увековечено на стеле на школьном дворе, где есть имена наших учеников, которые стали победителями различных олимпиад», — рассказала преподаватель по экономике лицея № 31 Светлана Сафонова.
Отметим, что Олимпиада проходила на английском языке, и отличное знание языка — один из существенных факторов успешного решения кейсов.
«Светлана Викторовна организовала подготовительные занятия, в том числе с выпускниками нашего лицея, которые уже стали экспертами и представителями ведущих российских компаний. Я достаточно давно занимаюсь изучением английского языка, поэтому особых сложностей не возникло», — поделился Борис Иванчиков.
У Бориса в этом году много различных достижений. Международная олимпиада отличается от всероссийской олимпиады. Международные соревнования гораздо сложнее, в них множество бизнес кейсов и серьезных задач, поэтому подготовка проходила с настоящими профессионалами.
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