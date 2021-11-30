Наталья Котова поздравила школьника с победой на международной олимпиаде

В Лицея № 31 прошло награждение Бориса Иванчикова

«Хочу отметить большую работу, которую делает преподавательский состав учебного заведения. Ваши ученики регулярно показывают высокие результаты в различных дисциплинах на городских и российских состязаниях. Я понимаю какой это тяжелый, ответственный и серьезный труд — подготовить ребенка к олимпиаде. Я 7 лет работала педагогом и понимаю, как много нужно заниматься дополнительно, но самое главное, что хочется отметить — в лицее создаются все условия для всестороннего развития детей»,

— отметила Глава города Наталья Котова.

«Вообще подобные события в нашем Лицее происходят довольно часто. Но такая победа — первая, на это мероприятие очень сложный конкурсный отбор. Имя Бори уже увековечено на стеле на школьном дворе, где есть имена наших учеников, которые стали победителями различных олимпиад»,

— рассказала преподаватель по экономике лицея № 31 Светлана Сафонова.

«Светлана Викторовна организовала подготовительные занятия, в том числе с выпускниками нашего лицея, которые уже стали экспертами и представителями ведущих российских компаний. Я достаточно давно занимаюсь изучением английского языка, поэтому особых сложностей не возникло»,

— поделился Борис Иванчиков.