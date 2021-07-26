Наталья Котова осталась недовольна соблюдением масочного режима в Челябинске

По поручению мэра нужно усилить контроль в транспорте и торговых сетях

Сегодня, 26 июля, замглавы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов отчитался на аппаратном совещании о проверках соблюдения масочного режима и санитарных мер. Глава города осталась недовольна проведенной работой.

По словам чиновника, за неделю сотрудники управления по торговле, Роспотребнадзора и МВД провели проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических мер на восьми предприятиях. Составлено пять протоколов о нарушении, два предприятия приостановили свою деятельность по решению суда. Также проведено 178 проверок по соблюдению масочного режима. Однако результаты этих мероприятий Постнов не озвучил.

Наталья Котова после доклада чиновника отметила, что челябинцы совсем не соблюдают масочный режим.

«По информации, которая мне поступает, масочный режим не соблюдается. На прошлой неделе только в одних „Горках“ не пропускали людей без масок, в остальных ТРК свободный режим. Просьба вернуться к этому вопросу еще раз, более активно настаивайте, разговаривайте с собственниками этих предприятий, чтобы была выставлена охрана, которая будет требовать соблюдение масочного режима»,— поручила глава Челябинска.

По ее словам, горожане безответственно относятся к своему здоровью, поэтому необходимо не только проводить разъяснительные беседы, но и устанавливать жесткие требования.