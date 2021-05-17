Наталья Котова потребовала от своих замов вывезти мешки с мусором с улиц Челябинска

По словам главы города, недопустимо, чтобы они оставались в городе на протяжении нескольких дней

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала от своих заместителей и глав районов как можно скорее вывезти все мешки с мусором и листвой, которые остаются на улицах города. Соответствующее поручение мэр дала сегодня, 17 мая, во время аппаратного совещания.

«Есть еще мешки с мусором, с листвой и кучи с листвой. Разберитесь, где чьи. Как пример — на улице Шуменской, на проспекте Победы на пересечении с Пионерской. Ну, мешки, наверно, увидите, если съездите и посмотрите. Еще раз напоминаю, у нас уборка еще не закончилась, до 1 июня продолжаем вывозить все, что у нас осталось, и убирать территории. Не может так продолжаться все лето. Одно дело, когда убрали утром и в обед увезли, а другое — когда по несколько дней они стоят на улично-дорожной сети. Это не дело»,— возмутилась Наталья Котова.

Мэр Челябинска поручила своим замам по городскому хозяйству и дорожному хозяйству и транспорту, а также главам районов продолжать курировать свои территории, просмотреть районы и оперативно все вывезти.

Также Наталья Котова поручила ускориться с уборкой мусора на городских кладбищах. Александр Астахов, замглавы по городскому хозяйству, пообещал, что все будет убрано в течение двух недель.