Наталья Котова поручила завершить уборку Челябинска до 1 мая

Глав районов мэр отправила проконтролировать работы в рамках субботников

Глава Челябинска Наталья Котова поручила на этой неделе завершить уборку города к первомайским праздникам. Проследить за тем, чтобы в каждом районе было чисто, мэр дала задание главам районов и их заместителям. На пешие прогулки глава Челябинска отправила чиновников на аппаратном совещании 24 апреля.

После доклада замглавы города по городскому хозяйству Александра Астахова о том, что работа по вывозу мусора с Центром коммунального сервиса налажена, мэр обратила внимание на то, что сотрудники компании справляются не везде.

«ЦКС не везде справляется с вывозом мусора. Жители оставляют старую мебель, старые ветки, которые срезаются. Поэтому просьба полностью сосредоточиться на уборке города на этой неделе. То есть выйти из кабинетов, разъехаться по районам и посмотреть, что происходит. Город должен быть полностью чистым к 1 мая», — поручила мэр.

Всего по субботникам, по данным Александра Астахова, поступили заявки на вывоз 98 тысяч мешков. На сегодняшний день вывезено почти 70 тысяч мешков. При этом за минувшие выходные на городскую свалку отвезли 18 тысяч мешков. Для этого ЦКС предоставил дополнительные мусоровозы, а управляющие компании и районы — грузчиков.

Ранее в Центре коммунального сервиса призвали не складировать непрофильный мусор в контейнеры и не загромождать подъездные пути к бакам с отходами. На захламленные мусорные отвалы возле контейнерных площадок можно пожаловаться в Общественную палату региона, а также отправить соответствующую фотографию с адресом и датой на электронную почту tko_74@mail.ru.