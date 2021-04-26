Наталья Котова поручила очистить Челябинск от мусора до 1 мая

На сегодняшний день территории внутригородских районов убраны только на 60—70 процентов

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала от руководителей районов убрать и вывести весь мусор до майских праздников. Соответствующее поручение мэр озвучила сегодня, 26 апреля, на аппаратном совещании.

На заседании главы районов доложили мэру о том, что за прошедшую неделю во время субботников было убрано 60—70% процентов территорий, столько же мешков мусора вывезли подрядчики. Полностью очистить территории от мусора планируется к концу этой недели. Однако Наталью Котову такие сроки не устроили.

«Ваша задача — синхронизировать работу КДХ, ЖКХ и подрядчиков, которые работают на вашей территории. Я посмотрела опыт других городов, они активно привлекают сотрудников предприятий. Поэтому, если вы обратитесь с просьбой, я не думаю, что они вам откажут. Продумайте, как можно успеть все сделать до 1 мая за 3—4 дня»,— поручила глава Челябинска.

Также Наталья Котова поставила задачу решить проблему с вывозом мусора на полигоны. Чтобы эта работа проводилась быстрее, мэр также рекомендовала главам районов обратиться к различным компаниям, которые могут предоставить дополнительную технику.

Кроме того, мэр Челябинска поручила осмотреть территории, выявить разрисованные заборы, стены жилых домов и коммерческих зданий и устранить надписи и рисунки, портящие облик города.

«Стало модно разрисовывать красивые стены, чистые будки не красивыми рисунками, а абы чем, чтобы придать неряшливый вид. Просьба провести осмотр территорий, сделать реестр и по подведомственности обратиться с просьбой покрасить. То есть если это дверь магазина — значит обращаемся в магазин»,— поручила Наталья Котова.

Особенно тщательно мэр дала задание осмотреть центр города, где больше всего таких рисунков.