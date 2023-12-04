Наталья Котова поручила убрать колейность с дорог Челябинска до морозов

Температура воздуха упадет уже в середине недели

Глава Челябинска Наталья Котова поручила убрать колейность с дорог до наступления сильных морозов, которые, по прогнозам синоптиков, придут уже в предстоящий четверг. Соответствующее задание мэр дала своим подчиненным на аппаратном совещании в администрации 4 декабря.

«Идет обработка солью, снег еще будет идти, а потом ожидается понижение температуры. Поэтому от колейности не уйти. И нужно в эти дни, как снег закончится, убрать колейность до сильных заморозков. В течение смены уже сейчас нужно убирать однозначно», — сказала мэр.

Также Наталья Котова поручила продолжать очищать от снега тротуары, остановки и ступеньки подземных переходов.

Снег в Челябинске активно убирали все выходные. По словам замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова, с начала снегопадов для вывоза осадков привлекали по 150 самосвалов.

Уборка продолжается и сегодня, 4 декабря. По данным комитета дорожного хозяйства, утром на дороги вышли 248 единиц спецтехники и 595 рабочих со скребками и лопатами. А в ночь на понедельник дорожники вывезли почти пять тысяч кубометров снега.