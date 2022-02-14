Наталья Котова поручила разобраться с незаконными киосками на северо-западе Челябинска

Большинство торговых павильонов не соответствует дизайн‑коду

Глава Челябинска Наталья Котова осталась недовольна большим количеством несанкционированных торговых объектов, размещенных в Калининском районе. На аппаратном совещании 14 февраля мэр поручила главе района Сергею Колеснику обратить на них внимание и провести необходимую работу с предпринимателями.

«Мы на прошлой неделе выезжали с комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям и заезжали в Калининский район. Смотрели по несанкционированным торговым объектам. Обратите внимание: на пересечении 40 лет Победы и 250 лет Челябинску появились НТО, внешне все совпадает с нашим дизайн-кодом, но представители КУИЗО говорят о том, что они стоят не в тех местах, которые включены в схему размещения. Возьмитесь за эту работу»,— поручила Наталья Котова.

Также, по словам мэра, большое количество торговых павильонов, не соответствующих дизайн-коду, размещено на улице Чичерина и пересечении проспекта Победы и Чичерина.

«Разберитесь и предложите пути решения, потому что они популярны у жителей, но XXI век на дворе, и внешний вид их не соответствует никаким дизайн-кодам»,— сказала глава Челябинска.

Всего за прошедшую неделю, по данным Сергея Колесника, составлено три административных материала по несанкционированной торговле и демонтирован один павильон.