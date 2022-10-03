Наталья Котова поручила проверить количество выходящих на линию автобусов в Челябинске

Горожане пожаловались на нехватку транспорта в Парковом, Чурилово и Ленинском районе

Жители Челябинска на прошедшей неделе жаловались в социальных сетях на нехватку общественного транспорта. Как сообщила 3 октября на аппаратном совещании глава города Наталья Котова, автобусов было меньше, чем обычно, в Парковом, Чурилово и Ленинском районе. Своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову мэр поручила разобраться в ситуации.

«По транспорту есть обращения. По Новороссийской меньше автобусов пущено, по Машиностроителей мало транспорта ходит, люди жалуются. В Чурилово два автобуса сломались в один день, их заменили одним. Нужно держать на контроле горячие точки»,— поручила мэр.

Андрей Ксензов ответил, что необходимая работа будет проведена, а также доложил, что в среднем на прошлой неделе на улицы города выходил 221 автобус.

Ранее жители Челябинска пожаловались на то, что автобусы и другой общественный транспорт не соблюдают график движения. Журналист ИА «Первое областное» разобралась, почему случаются сбои и можно ли с этим бороться.