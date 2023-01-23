Наталья Котова поручила проконтролировать работу частных домов престарелых в Челябинске

Речь идет о нарушениях и соблюдении правил пожарной безопасности в учреждениях

В Челябинске проконтролируют частные организации, которые оказывают услуги по уходу за престарелыми людьми. Такое поручение в понедельник, 23 января, дала главам районов мэр города Наталья Котова в ходе аппаратного совещания.

«Обратите внимание по социальным объектам в части пожарных норм. Проведите ревизию. Пожары случаются, и нужно обязательно мониторить по нарушениям. Главы районов, где располагаются частные объекты, — просьба подключиться», — подчеркнула Наталья Котова.

Напомним, в 2022 году в Челябинской области на 35,4% снизилось количество пожаров по сравнению с предыдущим годом. На 4% уменьшились случаи гибели людей на пожарах. Как продолжить снижение и защитить население от возгораний, обсудили на областном совещании с губернатором Алексеем Текслером.



Обсудили участники совещания работу по проверкам социально значимых объектов. С нарушениями продолжают действовать 23 из 81 объекта с круглосуточным проживанием граждан.

