Наталья Котова поручила очистить весь город от снега и наледи

Глава Челябинска призвала обратить внимание на второстепенные улицы

Сегодня, 19 февраля, на аппаратном совещании в мэрии глава Челябинска Наталья Котова поручила продолжать уборку снега и наледи с тротуаров, дорог, остановок общественного транспорта, а также вычистить все дороги, которые ведут к соцобъектам.

«Перечень улиц у нас еще достаточный. И в Парковом есть над чем работать, и в Чурилово, и в центре города. Сейчас в основном это второстепенные улицы. Но и на основных есть снег и наледь. Все дороги, которые ведут к социальным объектам, должны быть убраны. Эта неделя бесснежная, поэтому сосредоточьтесь на уборке», — поручила мэр.

Также Наталья Котова дала поручение продолжать вывозить снег.

Минувшей ночью, по данным комитета дорожного хозяйства, на полигон вывезли почти 13 тысяч кубометров снега. В дневные часы улицы города очищают от осадков более 500 рабочих и 312 единиц техники.