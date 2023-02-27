Наталья Котова поручила очистить крыши домов и соцобъектов от сосулек в Челябинске

Также глава города дала задание вывести снег из дворов

Глава Челябинска Наталья Котова поручила своим подчиненным организовать вывоз снега с дворовых территорий, а также сбить сосульки с крыш домов и социальных объектов. Соответствующие задания заместители мэра получили сегодня, 27 февраля, на аппаратном совещании.

«Нужно организовать вывоз снега из дворов, потому что за праздники там все было заставлено машинами и наверняка во дворах не вывозили снег. И обратите внимание на сосульки. На карнизах, на крышах многоквартирных домов и социальных объектов»,— сказала мэр.

Также Наталья Котова поручила своевременно обрабатывать опасные участки дорог и тротуаров противогололедными материалами в связи с перепадами ночных и дневных температур и осадками.