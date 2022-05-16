Наталья Котова поручила начать покос травы в районах Челябинска

Город от сорняков очищают сразу несколько подрядчиков

Глава Челябинска Наталья Котова 16 мая на аппаратном совещании поручила синхронизировать графики администрации города и районных администраций по покосу травы, чтобы ни на одном участке она не осталась нескошенной. Соответствующее задание мэр дала своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову.

«Смотрите по покосу травы, потому что есть, например, территории скверов, которые находятся в ведении администраций районов, и их подрядчики работают там, и ваши рядом. То есть часть покосили, а часть не покосили. Синхронизируйте с администрациями районов графики по покосу», — поручила Наталья Котова.

Как сообщали ранее в пресс-службе комитета дорожного хозяйства и транспорта, очистке территории города от сорняков уделяется большое внимание и работы по покосу травы проходят ежедневно.