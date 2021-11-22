Наталья Котова осталась недовольна уборкой снега на дорогах Челябинска

Мэр города на аппаратном совещании дала ряд поручений по работе с подрядчиками

Глава Челябинска Наталья Котова осталась недовольна уборкой улиц, проведенной на прошедшей неделе. Сегодня, 22 ноября, на аппаратном совещании мэр города поручила ответственным чиновникам усилить работу по уборке снега, а также синхронизировать работу с ГИБДД в целях безопасности пешеходов и предотвращения образования пробок в час пик.

«Качество чистки дорог за прошлую неделю оставляло желать лучшего. Я говорю про прилотковую часть. Если использовали соль на опасных участках, значит, есть интервал, после которого она должна подействовать, после чего все должно быть убрано. За этим следить. По Комсомольскому проспекту было много жалоб от горожан после того, как выпал снег. Синхронизируйте работу с ГИБДД, чтобы во время снегопадов на том же перекрестке Комсомольского проспекта с улицей Молодогвардейцев по нашей просьбе кто-то был из ГИБДД, кто регулировал бы движение. Ваша задача — обеспечить безопасность жителей и трафик, чтобы не было никаких пробок. Из-за снежных куч образуются пробки. Поэтому просьба довести до рабочих, чтобы они сразу их убирали. Ваша задача — правильно организовать не только уборку, но и движение»,— сказала Наталья Котова своему заместителю по городскому хозяйству и транспорту Максиму Куляшову.

Кроме того, мэр поручила чиновнику ежедневно сообщать горожанам о том, на каких улицах идет уборка снега ночью и на каких планируется днем, а также предоставить жителям доступ к системе ГЛОНАСС, чтобы они могли видеть, как перемещается снегоуборочная техника.

Максим Куляшов ответил, что все поручения Натальи Котовой приняты и будут выполнены в ближайшее время.

Отметим, на прошедшей неделе, по словам замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту, дороги от снега очищали 161 единица техники и 333 дорожных рабочих. Всего за неделю вывезено 9314 тонн снега.