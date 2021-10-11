В понедельник, 11 октября, глава города Наталья Котова встретилась с представителями торговых и развлекательных комплексов, предприятий обслуживания населения, транспортной и социальной сферы. На встрече обсуждалось введение обязательной вакцинации от COVID-19 отдельных категорий граждан. На совещании также присутствовали представители Роспотребнадзора Челябинской области и правоохранительных органов, сообщает администрация города.

В Челябинске продолжает расти число заболевших COVID-19, однако темпы вакцинации населения остаются низкими, кроме того, подавляющее большинство населения игнорирует соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

«Обращаю ваше внимание, что исполнение данного документа полностью лежит на работодателе. Это в ваших же интересах, чтобы ваши сотрудники не болели, не болели их семьи. Вакцинация сейчас уже не просто желание, это необходимость. Заболевший сотрудник сферы обслуживания и оказания услуг — потенциально опасен для окружающих. Отдельно хочу отметить, что если ваши сотрудники научились находиться на рабочих местах в масках, то посетителей не всегда контролируют, лишь в единичных случаях мы видим, что принимаются меры и ведется работа с посетителями. Аналогичная ситуация на транспорте — водитель в маске, пассажиры, как правило, без них», — отметила глава города Наталья Котова.
За соблюдением постановления главного санитарного врача будут следить сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзора. За нарушение, кроме ощутимых штрафов, предусмотрена приостановка деятельности предприятий до 90 суток.

Напомним, что 8 октября 2021 года было подписано постановление № 3 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Челябинской области по эпидемическим показаниям». Вступивший в силу сегодня, 11 октября, документ предполагает проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) гражданам в возрасте от 18 лет и старше, выполняющим работы и оказывающим услуги населению Челябинской области.

Автор: Степан Тимощук