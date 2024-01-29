Наталья Котова назвала улицы Челябинска, где до сих пор не убран снег

Речь идет и о кучах, и о заужении проезжей части

Снега в Челябинске стало заметно меньше, однако, по словам мэра Натальи Котовой, работы еще много. Как она сообщила на аппаратном совещании в администрации 29 января, на ряде улиц почти во всех районах города еще остаются кучи и заужение проезжей части.

«На остановках снег и мусор по обращениям у нас есть и на Доватора, и на Братьев Кашириных, и на Комсомольской площади. Вчера проезжала по Центральному району, на проспекте Ленина идет очистка остановок начиная с Энгельса, но и кучи надо сразу вывозить. По дорогам: продолжаю говорить про Калининский район, то есть улицы Российская, Болейко. В Тракторозаводском районе на Артиллерийской, Меридиане. Если подрядчик не понимает, разговаривайте на языке штрафов»,— сказала Наталья Котова.

Также она обратила внимание на то, что на ряде улиц в центре города не вывозят снег с внутриквартальных проездов. Это в том числе улицы Володарского, Пушкина, Советская. Еще в некоторых местах до сих пор не ликвидировано заужение проезжей части.

Глава Челябинска поручила взять проведение работ на контроль.