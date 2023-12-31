Наталья Котова: «2023 год стал для Челябинска успешным»

Мэр города подвела итоги и поздравила челябинцев с Новым годом

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Глава Челябинска Наталья Котова поздравила горожан с наступающим Новым годом. Она отметила, что для столицы Южного Урала 2023 год стал успешным, многое было сделано, и все это благодаря трудолюбию челябинцев.

«Мы обновили более миллиона квадратных метров дорог, привели в порядок больше двух сотен дворов. Мы строили школы и детские сады, создавали скверы и набережные, возродили всеми любимый Сад камней. Все чаще гости нашего города восхищаются тем, как преображается Челябинск. Отмечают это и сами челябинцы»,— сказала мэр.

Она отметила, что самое дорогое, что есть у человека — это его дом и семья, и у Челябинска, общего дома горожан, — большое будущее, много планов и идей, которые обязательно будут воплощаться в жизнь, поскольку челябинцы отмечаются особым трудолюбием, любовью к стране и родному городу.

Наталья Котова пожелала исполнения всех заветных желаний, крепкого здоровья, тепла и уюта.

Ранее южноуральцев с наступающим Новым годом также поздравили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, полномочный представитель президента на Урале Владимир Якушев и начальник ГУ МВД России по региону Михаил Скоков.