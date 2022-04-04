Наталия Данчевская: из‑за спецоперации и санкций люди испытывают постоянный стресс

В Сосновском районе уже второй месяц идет акция волонтеров-психологов «Ты не один»

Последний месяц для жителей Челябинской области выдался очень нервным: тревога за участников спецоперации на Украине, информационное давление в Cети и прозападных СМИ, ожидание экономического коллапса из-за санкций. Активисты общественной организации «Село мое родное» решили помочь хотя бы жителям Сосновского района справиться с непрекращающимся стрессом.



Как рассказала Первому областному информагентству председатель ЧООО «Село мое родное» психолог Наталия Данчевская, еще в начале марта активисты Сосновского района приняли решение запустить социальный благотворительный проект #Ты не один. Его суть — в бесплатной психологической поддержке людей, уставших бороться с собственными эмоциями и испытывающих постоянную тревогу на фоне современной реальности.

«Нас поддержала администрация Сосновского района, выделили телефон для горячей линии. Основная цель проекта — в оказании психологической помощи жителям Сосновского района, испытывающим тревогу, страх, утрату чувства безопасности, состояние апатии. К нам может обратиться кто угодно: беженец из Донбасса, родственник участников спецоперации, просто житель области. Сотрудники районной администрации принимают звонки, передают нам номера. А дальше в работу включаются психологи-волонтеры. Мы организовали несколько встреч с коллегами в режиме ВКС. Очень приятно, что психологи из других районов тоже рвутся принять участие в акции, предлагают свои услуги бесплатно», — рассказала Наталия Данчевская.

По словам руководителя «Село мое родное», в последние дни число обращений от южноуральцев уменьшилось. Но, уверена психолог, это не из-за того, что стало меньше тревожных состояний: просто люди «закрылись в коробочку» и ждут, что будет дальше. Сегодняшнюю ситуацию Наталия Владимировна сравнивает с затишьем перед бурей.

«Мы проводим тренинги, разбираем конфликты, стараемся выводить людей на эмоции и учить с ними справляться. Например, состояние гнева. Люди могут работать с ним по трем вариантам. Держать в себе, подавлять, что чревато развитием болезней, продолжать выплескивать гнев на окружающих — и тогда могут пострадать не только вызвавшие его люди, а и ни в чем не повинные, или в конце концов научиться справляться с гневом. Техники для этого есть самые разные. Самая простая — взять лист бумаги (да, я помню, что бумага подорожала, но все-таки!), почеркаться на нем, смять его, порвать — выпустить пар», — советует Наталия Данчевская.

К помощи волонтеров #Ты не один обращаются самые разные люди — от 16-летних подростков до 70-летних бабушек. Но только душеспасительными разговорами волонтеры не ограничиваются: недавно отвезли в Ростовскую область полную машину гуманитарной помощи для беженцев. Проконсультировали коллег из Чебаркуля. В городе много семей военных, и чебаркульские психологи подтверждают: родным участников специальной военной операции сейчас особенно тяжело.