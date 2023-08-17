Настоятель Покровского храма превратил заброшенный пустырь в любимое место отдыха копейчан

Показываем благоустроенный участок с прудом, гусями, утками и кроликами

Особая атмосфера царит на территории Покровского храма, расположенного в Копейске: красивые зеленые насаждения, большой пруд, в котором плавают утки и гуси, а поблизости живут кролики. Все это на протяжении многих лет радует не только служителей храма, но и всех прихожан.

Следят за всем этим отец Виктор Вавилов с матушкой Верой. Мы встретились с этими добрыми людьми, которые с радостью показали нам свою уютную обитель.

Как вспоминает матушка Вера, раньше прихожане делились фотографиями, на которых запечатлена эта территория в прошлые времена.

«Однажды пришла женщина и стала показывать, что тут когда-то тоже был небольшой прудик», — рассказывает матушка.

Пруд на этом месте располагался уже давно, но в связи с тем, что рядом началось строительство домов, он постепенно начал покрываться тиной и илом.

Решение о том, что территорию нужно развивать и сохранять, пришло сразу же.

Тогда идею отца Виктора и матушки Веры поддержал прежний мэр Копейска Михаил Конарев.

В тот момент и началась активная работа по восстановлению пруда.

«Сделали объявление. Люди приходили целыми семьями с детьми. Все дружно помогали», — вспоминает матушка Вера.

Сейчас же поддерживать уход помогают не только служители храма, прихожане, но и родители детей, посещающих воскресную школу.





На участке при храме установили теплицы. В них выращивают свежие овощи, из которых в дальнейшем делают заготовки для поста и обеды для малоимущих.

На территории, помимо уток и гусей, обитают кролики. Однажды их стало настолько много, что пришлось раздавать.

«Кто хотел, те и забрали. Просто хотели порадовать детей, чтобы дети знали, что такое уход, были ближе к природе, были добрее. Вот это наша главная цель», — рассказывает матушка Вера.

По словам отца Виктора, со временем желающих помочь с содержанием территории становится все больше. Примером для своих прихожан стал сам священнослужитель.

«Священник — это отец. Никогда никто не будет работать, если он только будет командовать. Надо показывать. И здесь то же: начал работать — люди стали приходить», — делится с нами отец Виктор.

Отец Виктор и матушка Вера с особым трепетом рассказывают о том, какие чувства они испытывают, когда видят счастливые лица прихожан, гуляющих по их уютной территории.

«Чувства добрые, когда видишь, что все это во благо души наших прихожан», — делится матушка Вера.

Отец Виктор отмечает, что всегда приятно, когда людям нравится, они сразу же меняются, и добавляет: «Это же наша жизнь».