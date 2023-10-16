Насосно-фильтровальную станцию в Челябинске запустят в срок

Алексей Текслер проинспектировал работы на ряде важных для Челябинска объектов

В минувшее воскресенье, 15 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер объехал ряд объектов в Челябинске, благоустройство и строительство которых держит на контроле, и проверил, как идут работы. В своем телеграм-канале глава региона отметил, что за этот год город хорошо продвинулся как по благоустройству, так и по проекту «Дорожный рывок», а также рассказал о текущем статусе важных объектов не только для Челябинска, но и для других городов области.

Одним из первых объектов, которые посетил губернатор, стала насосно-фильтровальная станция в поселке Сосновка. Алексей Текслер выразил уверенность в том, что наладочные работы на станции начнутся в запланированные сроки.

«Сложно подобрать эпитет, чтобы описать значимость этого коммунального объекта. Он позволит улучшить качество, снять жалобы с питьевого водоснабжения не только в Челябинске, но и в других муниципалитетах — Копейске, Коркино, Еманжелинске. Жду завершения работ до конца года. Плюс планируем дополнительный проект по улучшению качества воды», — написал Алексей Текслер.

На очистных сооружениях работы идут с небольшим отставанием от графика, однако губернатор также выразил уверенность в том, что объект, который избавит большую часть жителей города от неприятных запахов, будет реализован в срок.

«Новая дорога по улице Агалакова. Работы завершены. Плюс реконструируем улицу Гранитную. Значимость для местных жителей огромная. Были проблемы, я здесь не впервые, но сейчас дорожные сложности этого района почти сняты. Осталось отремонтировать улицу Бобруйскую, это планируем сделать обязательно», — написал Алексей Текслер.

На набережной озера Смолино в этом году успели провести подготовительные работы. Основной этап благоустройства начнется в 2024 году.

В важном для Ленинского района парке «Плодушка» также в этом году провели различные работы. Например, проложили новые дорожки, озеленили, подготовили участки для будущих детских площадок. Уже в следующем году парк будет выглядеть по-новому.

А в парке Тищенко в Металлургическом районе благоустройство практически завершено. Пару дней назад там открыли детскую площадку «Поляна сказок», сейчас монтируют аттракционы. Губернатор рекомендовал местным жителям обязательно прогуляться в парке с детьми и оценить его преображение.

«Подводя итог, скажу, что сезон-2023 для Челябинска и всей области был ключевым во многих сферах. И в целом строители не подвели. Впереди много работы, чтобы город и регион не теряли динамику позитивных перемен», — заключил губернатор.

Напомним, станцию ультрафиолетового обеззараживания фильтрованной воды в Сосновке начали строить в 2022 году. Стоимость объекта почти миллиард рублей. Как ранее сообщали в пресс-службе Минстроя, ультрафиолетовое обеззараживание с применением ультрафиолетовых ламп позволит создать надежный барьер в отношении патогенных микроорганизмов, в том числе хлорустойчивых — бактерий, вирусов, простейших, а также создать условия для снижения содержания хлорорганических соединений в питьевой воде.



О том, что на набережной озера Смолино благоустроят место отдыха, стало известно минувшим летом. Рассказал об этом сам губернатор во время рабочей поездки по областному центру.



Парк «Плодушка» по результатам благоустройства будет разделен на несколько частей. Там будут ландшафтный парк, детская игровая площадка, зона с тренажерами и спортивными комплексами. А со стороны Одигитриевского монастыря «Плодушка» останется садом — территорией исторического ландшафта.



На улице Агалакова от Гагарина до Гранитной работы были почти завершены в августе — подрядчик ускорился после жесткой позиции губернатора Алексея Текслера.



Работы в парке Тищенко стояли на особом контроле губернатора — до 16 лет он жил в Металлургическом районе и помнит каждую тропу. В 80-е годы парк был лучшим в городе, и глава региона поручил вернуть ему былую славу.

