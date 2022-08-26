Утром 26 августа из челябинского терминала забрали собаку, которая жила там около месяца. Как сообщили в пресс-службе аэропорта им. Курчатова, пса оставил на стойке регистрации один из пассажиров, якобы отказавшись платить за его перевозку.
Журналисты нашли собаку в аэропорту. Но буквально в тот же момент одновременно с прессой к собаке подошли двое мужчин и заявили, что это их пес, а история про брошенную собаку в терминале — выдумки и ложь.
«Это наш пес. Его зовут Бимка, ему 11 лет», — кратко объяснил мужчина. От дальнейших комментариев он отказался.
На пса надели ошейник с веревкой и увели. Собака поначалу сопротивлялась, но потом завиляла хвостом и последовала за хозяевами.
В соцсетях появилось сообщение Анны Банниковой, которая заявила: пес принадлежит ее свекру.
«Бимка бежал с покоса за дедом и потерялся. Приезжали 25 августа, но не смогли в машину посадить, не пошел. Кажется, что с головой у него неладно. Старенький уже, 11 лет ему», — прокомментировала Анна.
Пса увели, и буквально через час в соцсетях появилось видео счастливого Бимки, бегущего во двор.
Опрошенные сотрудники аэропорта подтвердили: пес жил в терминале около месяца, ходил по залу и спал на входе. Агенты по обслуживанию пассажиров и официанты ресторана подкармливали его сосисками. Но откуда взялась собака, точно никто не знает.
«Среди сотрудников ходила легенда, что за пса отказались платить хозяева, летевшие в Махачкалу, и теперь он живет в окрестностях терминала внутренних воздушных линий. Добрый пес с грустными глазами полюбился и сотрудникам, и рестораторам, его подкармливали, гладили и подыскивали новый дом. Благодаря журналистам история пса получила огласку и хозяева нашлись», — заявили в телеграм-канале аэропорта им. Курчатова.
Истории о том, как животных оставляют прямо на стойке регистрации, в аэропорту уже были.
«Я работаю здесь пять лет, и на моей памяти дважды питомцев оставляли прямо в аэропорту. Первый раз оставили кошку, она полтора месяца прожила в терминале, пока кто-то из сотрудников не забрал ее домой. Второй случай — буквально этой зимой, аналогичная история. И опять наша сотрудница забрала кошку себе. Был случай, когда хозяйка забыла взять паспорт на кошку. Без нее отказалась лететь и пошла переоформлять билет», — рассказывает агент по обслуживанию авиапассажирских перевозок Дарья Чиркова.
Дарья Чиркова
Вместе с журналистами утром в аэропорт приехал и ветеринар клиники «Добрый хвост». Доктор планировал осмотреть животное и забрать в клинику. Но помощь не понадобилась.