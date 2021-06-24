«Наша задача — брать лучшее и внедрять»: Евгения Майорова о проведении Всероссийского социального форума

По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера мероприятие запланировано на сентябрь 2021 года

Всероссийский социальный форум проведут в Челябинской области в сентябре 2021 года. Инициативу губернатора Алексея Текслера поддержала гендиректор АСИ Светлана Чупшева, которая в среду, 23 июня, посетила Южный Урал в ходе рабочей поездки. Важность мероприятия отметила уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова.

По словам Евгении Майоровой, проведение форума, привлечение некоммерческих и социально ориентированных организаций позволит создать центр притяжения гражданской активности. Подобные события помогают генерировать, поддерживать и развивать новые инициативы, которые впоследствии будут реализованы в регионе с учетом мнения самих жителей.

«То, что создается по собственной инициативе, всегда работает хорошо. Наша задача — не придумывать что-то для людей или за них, а поддерживать реальные живые инициативы и проекты граждан. Такие форумы как раз направлены на то, чтобы привлекать лучших экспертов, практики, технологии и оставлять их у себя в регионе. Сегодня руководство нашей области действительно очень социально ориентировано, поэтому наша задача — брать лучшее и внедрять», — прокомментировала ИА «Первое областное» уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Напомним, в среду, 23 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева встретились с представителями социальной сферы региона, представителями некоммерческих организаций, многодетными семьями и родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья.