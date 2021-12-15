Наш журналист выиграл в федеральном конкурсе материалов о социальном предпринимательстве

Статья «Пластический гример из Челябинска создает эктопротезы для людей без ушей и пальцев» заняла третье место

Корреспондент Первого информационного агентства Ирина Агафонова заняла третье место в федеральном журналистском конкурсе «Поколение S» имени В. В. Смирнова. Жюри конкурса оценило материал о челябинском гримере Елене Рубцовой, которая создает эктопротезы для людей с ограниченными возможностями. Материал вышел на сайте Первого областного информагентства в сентябре 2021 года.



Конкурс «Поколение S» имени В. В. Смирнова посвящен социальному предпринимательству в России. Он проводится уже седьмой раз. В этом году на конкурс отправили 211 работ, и только восемь из них заняли призовые места. Организаторы премии — банк «Центр-инвест».