«Наш регион по праву считается промышленным центром России»: С Днем металлурга челябинцев поздравила Наталья Котова

Глава города обратилась к работникам этой отрасли.

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Сегодня, 19 июля, по всей стране отмечается профессиональный праздник — День металлурга. И для Челябинской области это действительно особый праздник. Ведь именно на территории нашего региона металлургия считается одной из основных отраслей экономики.

Ранее южноуральцев уже поздравил с этим праздником губернатор Челябинской области Алексей Текслер. К его словам присоединилась и мэр областного центра региона Наталья Котова.

Глава Челябинска отметила, что металлургия всегда была и остается одной из важнейших отраслей экономики не только для Челябинска, но и всей нашей страны.

«Благодаря вашему ежедневному труду, порой нелегкому, наш регион по праву считается основным промышленным центром России. В юбилейный год Великой Победы мы вновь вспоминаем, какой огромный вклад внесли южноуральские металлурги в разгром врага, а затем в восстановление нашей страны», — отметила Наталья Котова.

Мэр города от всей души пожелала всем причастным к этому профессиональному празднику здоровья и удачи, а также оставаться верными профессии, чтить и хранить многолетние традиции металлургов.