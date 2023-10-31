Наш ответ Хеллоуину: Велесова ночь

Традиции предков предлагают альтернативу зарубежному празднику

В конце октября магазины традиционно пополняются атрибутикой праздника Хеллоуин. Относиться к этому можно по-разному, но факт остается фактом: этот праздник крепко засел в нашей культуре.

У нас тоже есть похожий праздник. Зовется он Велесова ночь и отмечается с 31 октября на 1 ноября. Именно это время для славян имело особенное значение. Ведь ноябрь открывал врата в зиму, во тьму — это время, когда природа засыпает, а сон — это «маленькая смерть». Считалось, что в последнюю ночь октября открываются двери между мирами.

Почему именно Велес? По славянским легендам, переход от осени к зиме происходит, когда Белобог передает волшебное колесо года во владения Чернобога. В этот момент открывается граница между явью и навью, и духи могут бродить среди людей, но с разрешения великого Велеса, бога мудрости, благосостояния и чародейства.

В этот день могут приходить духи мертвых, поэтому хороший стол и поминание усопших приветствовались. Как ни странно, но праздник семейный, и его следует проводить дома, в кругу семьи. После захода солнца нельзя выходить на улицу, чтобы злые духи не запутали ваш путь, а еще пусть на вашем столе горят свечи, как символ домашнего очага, на подоконники можно разложить гроздья рябины — последний осенний «привет». Накануне стоит провести уборку и задобрить домового, как умеете.

Наши предки в эту пору доделывали все осенние дела, поэтому если у вас есть дела, которые нужно завершить, то сейчас самое время.

Еще в это время гадали и верили, что все обязательно сбудется. Например, если вы находитесь в затруднительном положении, то попросите о помощи умерших предков. Перед сном представьте себе ушедшего родственника и расскажите о своей проблеме. Если родственник придет во сне, то это хорошо, значит, вашу просьбу услышали и вам помогут.

А еще перед сном в Велесову ночь можно загадать желание. Для его исполнения положите под подушку яблоко, а утром съешьте и обязательно визуализируйте это желание в своих мыслях. Например, если мечтаете о квартире, то представьте, как вы там уже живете и какая обстановка в вашем доме.

Существуют и запреты в этот день. Например, нельзя ругаться, давать в долг и знакомиться с кем-либо. По возможности отложите все дальние поездки и обязательно ложитесь спать вовремя.

Мало кто празднует Велесову ночь в наше время, но если вы решите это сделать, то помните главное: это праздник семьи и предков, поэтому соберитесь семьей, полистайте альбомы при свечном освещении, повспоминайте семейные истории. И пусть этот день пройдет в самом добром настроении.