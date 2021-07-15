Нарушителей норм веса и габаритов на дорогах Челябинской области начнут штрафовать

Автоматические рамки контроля начнут фиксировать несоблюдение ПДД уже завтра

Тестовая эксплуатация автоматических пунктов весогабаритного контроля на дорогах Челябинской области заканчивается завтра, 16 июля. Теперь информация о нарушениях весогабаритных норм будет передаваться в областную ГИБДД, сообщила пресс-служба Миндортранса Челябинской области.

Рамки весогабаритного контроля были установлены в тестовом режиме на дорогах регионального или межмуниципального значения области. Это пять участков:

Обход города Челябинска (Западный) км 14+050 — в районе поселка Томино;

Обход города Челябинска (Западный) км 22+700 — в районе поселка Полетаево;

Миасс — Карабаш — Кыштым км 41+600 — на выезде из Карабаша;

Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды км 28+948 — на выезде из Чесмы;

Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск км 171+810 — на выезде из Верхнеуральска, — сообщает пресс-служба ведомства.

«Установка рамок весогабаритного контроля — мероприятие национального проекта „Безопасные качественные дороги“. Правила перевозки грузов утверждены постановлением правительства РФ № 2200 от 21 декабря 2021 года. Штрафы, взимаемые с нарушителей, будут поступать в дорожный фонд Челябинской области», — уточнили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

С 16 июля вся информация о нарушениях допустимых норм веса и габаритов транспортных средств будет передаваться в Центр автоматической фиксации административных правонарушений. Центр подведомственен областной ГИБДД, там будут формироваться административные дела о нарушении правил дорожного движения.