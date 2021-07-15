Тестовая эксплуатация автоматических пунктов весогабаритного контроля на дорогах Челябинской области заканчивается завтра, 16 июля. Теперь информация о нарушениях весогабаритных норм будет передаваться в областную ГИБДД, сообщила пресс-служба Миндортранса Челябинской области.
Рамки весогабаритного контроля были установлены в тестовом режиме на дорогах регионального или межмуниципального значения области. Это пять участков:
Обход города Челябинска (Западный) км 14+050 — в районе поселка Томино;
Обход города Челябинска (Западный) км 22+700 — в районе поселка Полетаево;
Миасс — Карабаш — Кыштым км 41+600 — на выезде из Карабаша;
Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды км 28+948 — на выезде из Чесмы;
Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск км 171+810 — на выезде из Верхнеуральска, — сообщает пресс-служба ведомства.
«Установка рамок весогабаритного контроля — мероприятие национального проекта „Безопасные качественные дороги“. Правила перевозки грузов утверждены постановлением правительства РФ № 2200 от 21 декабря 2021 года. Штрафы, взимаемые с нарушителей, будут поступать в дорожный фонд Челябинской области», — уточнили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
С 16 июля вся информация о нарушениях допустимых норм веса и габаритов транспортных средств будет передаваться в Центр автоматической фиксации административных правонарушений. Центр подведомственен областной ГИБДД, там будут формироваться административные дела о нарушении правил дорожного движения.